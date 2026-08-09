General Pinto
Ordenar por:
"La motosierra no tiene que entrar a la Provincia": qué dejó la visita de Marinucci a Vedia y General Pinto
Guerrera pidió "unidad" tras la condena a Cristina y propuso a Massa como candidato: "Su liderazgo lo hace figura clave"
"Habilitan a las fuerzas a ir contra el pueblo": Guerrera señaló las consecuencias de la "violencia verbal" del Gobierno
"El paciente presentó una complicación": El preocupante parte médico del intendente de General Pinto, Freddy Zavatarelli
El intendente de Pinto, Freddy Zavatarelli, sigue grave tras el choque: Qué dice el parte médico del Hospital de Lincoln
Zavatarelli abrió sesiones en Pinto: "Imaginen lo que serán las rutas en unos años con 0 inversión en mantenimiento"
Se expanden los brotes de encefalomielitis equina en la Provincia: Por lo menos 14 municipios están afectados
Fiesta de la Vaquillona asada con cuero de General Pinto: 30 mil kilos de leña y más de doce horas de cocción
Elecciones Generales 2023: En General Pinto, Zavatarelli dio vuelta lo que parecía imposible y seguirá como alcalde
Página 1 de 15