Un accidente de tránsito dejó a un joven hospitalizado este viernes en la localidad de General Rojo, partido de San Nicolás. Según informó FM 95.5 Ramallo City , un hombre de 27 años perdió el control de su Ford Fiesta sobre la RN 188, a la altura del km 18, tras pisar la banquina.

El vehículo volcó y quedó sobre la plaza del barrio. El conductor fue trasladado por el SAME al hospital San Felipe, donde recibió atención médica.

La Policía Científica, junto con el médico policial, se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes. De acuerdo a lo que publicó el medio local Diario El Norte, la causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la UFI 2 de San Nicolás.

