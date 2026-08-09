San Nicolás
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Pese a los incumplimientos del pasado, una empresa de Cristóbal López se quedó con la concesión de un tramo de Ruta 9
Ferraresi llevó su armado político al norte bonaerense: reuniones en Zárate y San Nicolás con gremios y militancia
Pese a reclamo de obras en rutas por parte de empresarios bonaerenses, Vialidad respondió que sólo habrá mantenimiento
Un camión se incendió en la ruta 9, altura San Nicolás, y cientos de personas fueron a saquear la carga de carne
Provincia autorizó la reactivación del servicio de la línea 228D que opera entre Zárate y San Nicolás
San Nicolás: el oficialismo de Passaglia reclamó a Vialidad Nacional obras para mejorar el acceso por la Ruta 188
San Nicolás: los festejos por la clasificación argentina terminaron con destrozos, amenazas y cinco aprehendidos
Siete amigos de San Nicolás fueron a alentar a la Selección y terminaron protagonizando una insólita cábala mundialista
Passaglia defendió su modelo en San Nicolás: "Los municipios tienen recursos para transformarse sin Nación ni Provincia"
Detuvieron a "El Corto” Hereñú en San Nicolás, principal acusado por el crimen del joven santafesino Benjamín Scerra
Un intendente se diferenció de los que piden auxilio a la Provincia: "Los municipios pueden sostenerse por sí mismos"
Preocupación en San Nicolás: la asistencia alimentaria ya alcanza al 80% de los alumnos de escuelas públicas
La diputada nicoleña Evelyn Flores Yanz impulsa un registro de hogares monomarentales en la Provincia
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