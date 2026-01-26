El joven que había resultado gravemente herido en el accidente ocurrido el domingo en la Ruta 2, tras el choque entre un automóvil y una formación ferroviaria, murió este domingo por la noche mientras permanecía internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Según confirmaron fuentes oficiales al medio local 0223, el fallecimiento se produjo cerca de las 23, pese a los esfuerzos del personal médico que lo asistía desde su ingreso al centro de salud.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 386 de la Ruta 2, una de las principales trazas que atraviesa la provincia de Buenos Aires. El hecho había sido informado previamente por LANOTICIA1.COM, cuando una de las víctimas se encontraba en estado “muy grave”, tras el impactante choque entre un tren y un automóvil registrado durante la tarde del domingo.

De acuerdo a la información oficial, el accidente se conoció a partir de un llamado al 911, que alertó sobre la colisión entre el tren y un Peugeot 206, en el que viajaban tres personas, quienes quedaron atrapadas en el interior del vehículo debido a la violencia del impacto.

Personal del SAME trasladó al joven en estado crítico al HIGA, mientras que los otros dos ocupantes —un hombre y una adolescente— fueron asistidos y derivados con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

En el lugar del hecho trabajó Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas para determinar las circunstancias del choque. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro del automóvil y de la documentación vinculada al caso, que será remitida a sede judicial para continuar con la investigación.