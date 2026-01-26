Un accidente ocurrido este domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Pergamino, dejó a un hombre en situación de calle con lesiones de gravedad luego de ser atropellado por un camión mientras pedía colaboración en la calzada, de acuerdo a lo que informó el medio local La Opinión Online.

El hecho se produjo cerca de las 20.50, en el cruce semaforizado de la ruta con la avenida Pellegrini, uno de los sectores con mayor circulación vehicular en ese tramo urbano de la traza nacional. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima se encontraba entre ambos carriles cuando fue embestida por el vehículo de gran porte.

El hombre fue identificado como Delfín Garro, domiciliado en Pergamino. Tras el impacto, sufrió una fractura en uno de sus miembros inferiores y otras heridas de consideración. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital San José, donde quedó internado bajo observación.

El camión involucrado, un Mercedes Benz Axor que circulaba en sentido Colón–Pergamino, era conducido por un hombre de 44 años oriundo de Bigand, provincia de Santa Fe, quien resultó ileso. Como consecuencia del siniestro, la ruta permaneció parcialmente obstruida y se desplegó un operativo de balizamiento preventivo.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino y efectivos policiales, mientras que Policía Científica realizó las pericias para determinar la mecánica del hecho. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos del Departamento Judicial Pergamino.

