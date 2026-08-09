Santa Fe
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Pullaro firmó el traspaso de Nación a Santa Fe de la ruta A012 y ya comienza la reparación integral de la traza
El grupo mexicano que compró una láctea bonaerense ahora se queda con San Ignacio, histórica marca de dulce de leche
Detuvieron a "El Corto” Hereñú en San Nicolás, principal acusado por el crimen del joven santafesino Benjamín Scerra
Achával fue premiado en Rosario por su gestión en Pilar: "Seguiremos trabajando para llevarle soluciones a los vecinos"
"Hoy nos sentimos robados": Milito estalló contra el arbitraje y Racing explotó tras la eliminación ante Central
Santa Fe: En la cárcel de Piñero hallaron un túnel en un baño del pabellón de criminales de alto perfil
Bigand, el pueblo santafesino que le dice “basta” a los escapes libres: Lanzan un amplio plan de convivencia ciudadana
Se derrumba un gigante: decretaron la quiebra de SanCor y ordenan preservar su planta en Don Torcuato
Pullaro: “Santa Fe encarcela a los delincuentes y les subasta los bienes para que vuelvan a víctimas e instituciones”
Tras el tiroteo en Santa Fe, crecen las amenazas en escuelas bonaerenses: alarma en Balcarce, Avellaneda y La Matanza
Pullaro logró que Nación cumpla con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones: "Es un triunfo de los santafesinos"
Los dos estudiantes heridos tras el tiroteo en una escuela de Santa Fe reciben atención médica y están fuera de peligro
Un alumno mató a un compañero en una escuela de Santa Fe y el caso reaviva el recuerdo de la masacre de Patagones
Desde la cárcel de Baradero, simularon un noviazgo y estafaron a una joven con discapacidad por más de $30 millones
Fito Páez tocó ante 300 mil personas:"Volvió Rosario y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos", dijo Pullaro
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