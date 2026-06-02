Un camión chocó contra el guardarrail durante el mediodía de este martes y, horas después, su retiro provocó un corte total en el kilómetro 41 de la Autopista Panamericana, mano a provincia, en la localidad bonaerense de Garín. Como resultado del siniestro, tres personas resultaron heridas.

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El rodado de gran porte, que además llegaba una carga de contenedor, perdió el control, la estabilidad y el puente se funcionó como una contención para que el camión no caiga al vacío.

No obstante, el concreto que se rompió cayó debajo del pasaje del Curvón, donde transitaban personas y vehículos. A uno de ellos le cayó el tanque de nafta del rodado en la cabeza.

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Los autos fueron golpeados por el material, así como las dos personas. El peatón que recibió el impacto del tanque en la cabeza debió ser trasladado con un corte de consideración a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín. El conductor también fueron derivado, ninguno con riesgo de vida.

En el lugar trabajaron las grúas de la autopista, donde, además, se derramó combustible. El vehículo quedó incrustado en la defensa y generó cinco kilómetros de congestión.

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