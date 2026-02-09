Bastián Jerez, el nene de 8 años que sufrió lesiones severas tras un accidente en Pinamar, será trasladado este lunes a un centro de salud cercano a su casa, en el Conurbano bonaerense, luego de registrar una evolución clínica favorable.

El traslado se realizará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires, a través de un operativo coordinado por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El vuelo partiría a media mañana desde el Aeropuerto de Mar del Plata y aterrizaría pasado el mediodía en el Aeródromo de La Matanza, siempre sujeto a las condiciones climáticas.

Bastián permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde fue atendido desde el grave choque ocurrido el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre colisionó con una camioneta en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Ese accidente ya había generado una fuerte conmoción en la costa atlántica bonaerense.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, la decisión del traslado se tomó a partir de la estabilidad clínica del niño. Días atrás, el Ministerio de Salud bonaerense había informado que IOMA gestionó su derivación a un efector privado con las condiciones necesarias para iniciar una nueva etapa de recuperación, más cerca de su entorno familiar.

Desde la Provincia explicaron que, tras varios días de evolución sostenida y sin requerir nuevas intervenciones de alta complejidad, se avanzó con la posibilidad de continuar el tratamiento en un centro asistencial del Conurbano, enfocado también en su recuperación motora.

La mejoría de Bastián se hizo visible el martes pasado, cuando su madre confirmó públicamente que el nene despertó del coma y reconoció a sus familiares. A través de redes sociales, compartió un mensaje cargado de emoción, donde destacó la fortaleza de su hijo y contó que ya respondía con sonrisas y gestos.

El traslado se concretará una semana después de su séptima cirugía, en la que se reemplazó la válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural para optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo, según había detallado el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En paralelo, continúa la causa judicial por el accidente en Pinamar. La investigación está a cargo del fiscal Sergio García, del departamento judicial de Pinamar. En el expediente se encuentran imputados tanto el padre de Bastián como los conductores de la camioneta Amarok y del UTV involucrados en el choque.