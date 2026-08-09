Pinamar
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"Después de 200 noches, Bastián durmió por primera vez sin respirador", contó la madre del nene accidentado en Pinamar
"Irresponsables": el duro descargo del intendente de Pinamar por los destrozos en los festejos de la Selección
Murió Rafa De Vito: quién fue el hombre que llegó a Pinamar sin nada y terminó siendo empresario e intendente
Tras 5 meses: Bastian, el nene herido en el brutal choque en la playa de Pinamar, pasó a un centro de rehabilitación
Ostende: piden ayuda para una adolescente de 15 años que lucha contra un tumor y está internada en el Garrahan
Habló la mamá de Bastian, el nene que hace 4 meses se accidentó en los médanos de Pinamar y sigue en terapia intensiva
Brutal accidente de Pinamar: La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa para pagar los costos de la internación
Pinamar: Exfuncionario denunció a Ibarguren por presuntos negociados con una filial de River en un predio municipal
Tras la suspensión del servicio, las formaciones del tren Guido - Divisadero Pinamar serán enviadas a Río Negro
Tras el brutal accidente en Pinamar: La conmovedora imagen de Bastian internado que compartió su madre
Otro accidente con un UTV deja grave a una influencer platense en Villa Gesell y reaviva el caso de Bastián en Pinamar
Accidente en Pinamar: Bastián mejora y será trasladado a un centro de salud del Conurbano bonaerense
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