Un grave accidente ocurrió este jueves por la noche en la Ruta 197, en jurisdicción del partido bonaerense de Pilar. Una mujer perdió una pierna tras ser atropellada por una camioneta 4x4 a la altura de Parada La Sonia, en inmediaciones del Cruce Derqui.

Según la información difundida por el medio zonal El Primero Noticias, el vehículo de gran porte embistió a la mujer y el impacto le provocó la amputación de una de sus piernas. La escena fue descripta como desgarradora por quienes llegaron primero al lugar.

La víctima fue asistida de urgencia y trasladada a un centro médico. Hasta el momento no se difundió oficialmente su identidad ni detalles actualizados sobre su estado de salud.

La Ruta 197 es uno de los corredores más transitados del norte del conurbano y conecta distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Vecinos vienen señalando desde hace tiempo situaciones de riesgo, especialmente en horario nocturno, por la circulación intensa y maniobras imprudentes.

