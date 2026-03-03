Un accidente generó un corte total de tránsito este martes por la mañana en la Ruta Provincial 65, en el tramo que va desde Guaminí hacia la zona de Daireaux, en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Según informó FM Ciudad de Pigüé, el siniestro se produjo por el vuelco de un camión, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular en ese sector. El corte ya lleva más de una hora y genera demoras para quienes transitan por la zona.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud del conductor ni sobre las causas que provocaron el vuelco.

La Ruta 65 es una vía clave para la conexión entre distintos distritos del sudoeste bonaerense, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar caminos alternativos hasta que se normalice el tránsito.

