Saavedra
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Tragedia en una casa de Arroyo Corto, Saavedra: madre e hijo murieron tras inhalar monóxido de carbono
Espartillar celebra la Fiesta de la Trufa Negra, el “diamante negro” que puso al pueblo en el mapa gastronómico
Tragedia en la Ruta 33: choque entre un utilitario y un camión dejó dos mujeres muertas y dos niñas gravemente heridas
Liberaron a Pablo Cuchán del Penal de Saavedra, el femicida que volvió a agredir a una mujer y fue condenado
"También somos una provincia trufera": el ministro Rodríguez encabezó la Fiesta de la Trufa Negra en Espartillar
El intendente Moccero de Suárez apoyó a Kicillof en Pigüé y valoró su compromiso con el interior: "Axel es federalismo"
Kicillof en Saavedra-Pigüé: "Los problemas no se van a solucionar con persecución y fallos judiciales"
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