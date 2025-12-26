Un camión Fiat Iveco que transportaba gas butano de la empresa Dolores Gas volcó este viernes alrededor de las 4 de la madrugada en un cruce clave de rutas de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Tandil.

El siniestro ocurrió en la intersección de las rutas provinciales 74 y 226, uno de los accesos más transitados de la ciudad, que conecta Tandil con Ayacucho, Rauch y General Madariaga. Por causas que se investigan, el vehículo terminó volcado sobre la calzada.

El conductor, identificado como Nahuel Gómez Hanzich, de 37 años, no sufrió lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial y Bomberos de la División Ecológica, quienes realizaron tareas preventivas debido al tipo de carga transportada, asegurando la zona para evitar riesgos mayores.

Como consecuencia del operativo, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de control y remoción del camión.

