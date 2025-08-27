Un inspector de la Policía de la Ciudad, de 45 años, murió este miércoles al perder el control de su moto en la avenida General Paz, a la altura del Parque Sarmiento. El efectivo se trasladaba rumbo a su trabajo en la Comisaría 12A cuando ocurrió el accidente.

El hecho se produjo cerca de las 5.30 de la mañana, según confirmaron fuentes policiales. En ese momento, la moto impactó contra la banquina y el conductor salió despedido. Personal del SAME intentó reanimarlo, pero finalmente se constató su fallecimiento en el lugar. Incluso un equipo aéreo del servicio de emergencias participó del operativo.

La primera versión señalaba que podría haber sido atropellado por un camión, pero las pericias descartaron esa hipótesis. Los investigadores establecieron que el policía perdió el control por sus propios medios y golpeó contra la banquina. El camión que se encontraba en la zona había detenido la marcha para intentar ayudarlo.

El trágico episodio obligó a interrumpir por completo la circulación en la mano hacia el Río de la Plata, lo que generó más de 12 kilómetros de cola entre Mataderos y Saavedra. Conductores varados describieron la situación como “un caos tremendo” en diálogo con un móvil de C5N, ya que muchos quedaron atrapados durante más de una hora en medio de la autopista.

