La provincia de Buenos Aires comenzó el 2026 con un nuevo accidente de tránsito fatal. Durante la madrugada del 1° de enero, un choque entre dos motocicletas en La Plata dejó como saldo un motociclista fallecido, la primera víctima vial del año en territorio bonaerense.

El hecho ocurrió en la localidad de Abasto, en el cruce de la avenida 520 y la calle 209, donde las motos colisionaron de frente por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, el conductor de una Motomel Blitz negra murió en el acto, según informaron fuentes policiales.

En la otra moto, una Zanella ZB 150, viajaban dos mujeres. La acompañante sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, mientras que la conductora, de 28 años, resultó ilesa.

Foto: El Día

La causa quedó en manos de la UFI N°10 de La Plata, que la caratuló como homicidio culposo y avanza con los peritajes para determinar cómo se produjo el accidente.

El hecho vuelve a encender la alarma por la seguridad vial en la capital provincial. Según datos recopilados por El Día, durante 2025 se registraron 80 muertes por accidentes de tránsito en la Región La Plata, con una fuerte incidencia de motociclistas entre las víctimas.

