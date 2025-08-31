Un trágico accidente vial ocurrió este sábado en el kilómetro 170 de la Ruta Nacional 205, a la altura de Cazón, en el partido de Saladillo, según informó el medio regional Roque Pérez Hoy.

Ads

El siniestro involucró a un Peugeot 208, conducido por Héctor Barilaro, que chocó de manera frontal contra un camión Renault, dominio MAQ 127, al mando de Juan Carlos Constantino. Como consecuencia del impacto, Barilaro perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor del camión resultó ileso, detalló la fuente.

La ruta estuvo totalmente cortada, y se implementaron desvíos hacia el peaje de Saladillo por caminos alternativos. En el lugar trabajaron Policía Científica, junto a personal policial y de emergencias.

Ads

Ads