Roque Pérez
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Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en 5 distritos: Además, eximen del Inmobiliario Rural a Bahía Blanca
El municipio bonaerense que le dio la espalda a Milei: fue el único que mandó a la Libertad Avanza al ¡quinto lugar!
Somos Buenos Aires, la fuerza por fuera de la grieta que en su primera elección ganó 4 de 135 municipios: ¿Cuáles son?
Así fue el último adiós a Juan Carlos "Chinchu" Gasparini, tres veces intendente de Roque Pérez y símbolo de superación
Sciaini abrió sesiones en Roque Pérez: valoró el acompañamiento de Kicillof y pidió dejar de lado la mezquindad política
El exdiputado Fabio Britos renunció a su cargo en Roque Pérez y sorprendió al despedirse con un noble gesto solidario
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