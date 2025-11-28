Un joven de 21 años oriundo de Mar del Plata murió este jueves por la tarde tras un violento vuelco en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 86. La víctima viajaba desde Tandil hacia Balcarce cuando el Chevrolet Onix que conducía se despistó por causas que aún están bajo investigación y terminó volcado a un costado de la traza.

Según las primeras informaciones, el impacto fue tan fuerte que el conductor salió despedido del vehículo y falleció en el acto.

Según informó el medio local Diario La Vanguardia, en el lugar trabajaron equipos del SAME del Hospital Municipal, efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal del Destacamento de Seguridad Vial. La causa quedó en manos de las autoridades judiciales competentes para establecer qué originó el siniestro.

