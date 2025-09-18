El hecho ocurrió sobre la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, en jurisdicción del Destacamento Pompeya. La víctima, María Cecilia L., de 39 años, era teniente primero de la Policía Bonaerense y prestaba servicio en la Comisaría de la Mujer de Moreno. Circulaba en moto junto a su pareja cuando impactó contra la puerta de una camioneta Ford Ranger mal estacionada, que su conductor abrió de manera repentina.

La absurda muerte de una mujer policía en Merlo arrollada por un colectivohttps://t.co/d5qsjEbc3V pic.twitter.com/L5fXZqYoTL — Primer Plano (@primerplanotv) September 18, 2025

El golpe la desestabilizó y provocó que cayera al carril contrario, justo cuando pasaba un interno 158 de la línea 504 de la Empresa 216. El chofer frenó de golpe, pero no logró evitar la embestida. Según precisó el medio local Noticias de Merlo, la agente murió en el acto y su pareja resultó con lesiones graves, siendo trasladado de urgencia al hospital Eva Perón.

De acuerdo a lo que informó el medio Primer Plano, el fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº1 de Morón, imputó al conductor de la camioneta, Miguel E. (70), y al colectivero, Ramón M. (54), por homicidio culposo y lesiones culposas. Ambos continúan en libertad mientras la Justicia avanza con las pericias y la recolección de imágenes del siniestro.

