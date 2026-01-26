Un accidente fatal ocurrido este domingo por la tarde en el partido de Merlo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, dejó como saldo dos personas fallecidas tras el choque entre una motocicleta y un colectivo de la línea 216, sobre la Ruta Provincial 1003, a la altura de la intersección con Montes de Oca.

Ads

Según informó el medio local Noticias Merlo, el hecho se produjo alrededor de las 15.30. Tras el impacto, las dos personas que circulaban en la moto quedaron atrapadas debajo del colectivo. Al lugar llegaron rápidamente personal policial, Bomberos y Defensa Civil, que constataron que ambas víctimas aún presentaban signos vitales.

Sin embargo, durante las tareas de rescate, el conductor de la moto murió en el lugar, mientras que la acompañante fue trasladada de urgencia al hospital, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.

Ads

Por estas horas, las causas del accidente son materia de investigación. Las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el impacto y determinar eventuales responsabilidades.

Reclamos vecinales y fuertes cruces en redes

Tras conocerse la noticia, el hecho generó una fuerte repercusión en redes sociales, con vecinos que apuntaron tanto a la imprudencia vial como al grave estado de la ruta. En los comentarios publicados en la página de Noticias Merlo, varios usuarios describieron a la Ruta 1003 como una traza deteriorada, oscura y peligrosa, especialmente en la zona cercana al cementerio Santa Mónica.

Ads

“Es moneda corriente los choques y muertes en esa zona. La ruta está toda rota y los colectivos agarran la curva a alta velocidad”, señaló un vecino que aseguró vivir cerca del lugar del accidente. Otros usuarios remarcaron la presencia de pozos profundos, falta de señalización y escasa iluminación, factores que —según sostienen— se repiten en distintos puntos del corredor vial.