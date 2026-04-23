Un motociclista de 31 años murió este jueves por la mañana en un trágico accidente sobre la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 51,5, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Ads

El siniestro se registró pasadas las 8.00, frente a la cervecería Barba Roja, en jurisdicción del partido de Escobar. Por causas que se investigan, la víctima —que se desplazaba en una moto Corven Mirage 110— habría intentado sobrepasar a un camión Mercedes-Benz conducido por un hombre de 50 años oriundo de General Rodríguez.

Según relataron testigos al medio local El Diario de Pilar, el motociclista impactó contra la parte trasera del vehículo de mayor porte, cayó sobre la calzada y murió prácticamente en el acto.

Ads

Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista tras chocar con un camión.



Ocurrió a la altura del kilómetro 51,5 mano a CABA. La víctima tenía 31 años.



El tránsito es desviado por colectora. Hay importantes demoras. pic.twitter.com/Oot2a5XRhc — Pilar a Diario (@pilaradiario) April 23, 2026

En las últimas horas, la víctima fue identificada y es vecino de Villa Verde.

Tras el choque, la autopista permanecía totalmente cortada en ese tramo, con desvíos hacia la colectora y fuertes demoras en el tránsito.

Ads

En el lugar trabajaban efectivos de la Policía Vial, personal de la comisaría Pilar 1ra., Defensa Civil y la UFI N° 3 de Pilar, que interviene en la investigación para determinar las circunstancias del hecho.