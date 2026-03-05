Accidente fatal en Ruta 9, a la altura de San Pedro: murió un camionero tras chocar contra un micro
Ocurrió esta madrugada cerca del puente del río Arrecifes. El chofer del camión quedó atrapado en la cabina y murió en el lugar. Minutos después hubo otro choque entre cuatro camiones en la misma zona.
Un accidente fatal en la Ruta 9 dejó como saldo la muerte de un camionero durante la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 149, en cercanías del puente del río Arrecifes, dentro de la jurisdicción de Río Tala, partido de San Pedro.
Según pudo saber LANOTICIA1.COM, el camión Iveco impactó por alcance contra un micro por motivos que aún intentan establecer las pericias.
El conductor del camión, Aldo Adrián Alegre, quedó atrapado dentro de la cabina y fue rescatado sin vida por personal de Bomberos Voluntarios, que acudió al lugar tras el aviso de que había una persona atrapada en el vehículo.
En el micro viajaban seis pasajeros, además del chofer, domiciliado en la provincia de Salta. Todos resultaron sin lesiones.
Otro accidente en la misma zona
Minutos después del primer siniestro, se produjo otro accidente en el mismo sector de la Ruta 9, esta vez protagonizado por cuatro camiones: un Ford Cargo, un Volvo, un Scania y otro Iveco.
Como consecuencia de ese segundo choque, un camionero oriundo de Gobernador Gálvez, Santa Fe, fue trasladado al Hospital de San Pedro con lesiones en las piernas.
El tránsito permanecía cortado en el carril Rosario–Buenos Aires mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las tareas para remover los vehículos involucrados.
