Un accidente fatal en la Ruta 9 dejó como saldo la muerte de un camionero durante la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 149, en cercanías del puente del río Arrecifes, dentro de la jurisdicción de Río Tala, partido de San Pedro.

Ads

Según pudo saber LANOTICIA1.COM, el camión Iveco impactó por alcance contra un micro por motivos que aún intentan establecer las pericias.

El conductor del camión, Aldo Adrián Alegre, quedó atrapado dentro de la cabina y fue rescatado sin vida por personal de Bomberos Voluntarios, que acudió al lugar tras el aviso de que había una persona atrapada en el vehículo.

Ads

En el micro viajaban seis pasajeros, además del chofer, domiciliado en la provincia de Salta. Todos resultaron sin lesiones.

Otro accidente en la misma zona

Minutos después del primer siniestro, se produjo otro accidente en el mismo sector de la Ruta 9, esta vez protagonizado por cuatro camiones: un Ford Cargo, un Volvo, un Scania y otro Iveco.

Ads

Como consecuencia de ese segundo choque, un camionero oriundo de Gobernador Gálvez, Santa Fe, fue trasladado al Hospital de San Pedro con lesiones en las piernas.

El tránsito permanecía cortado en el carril Rosario–Buenos Aires mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las tareas para remover los vehículos involucrados.