"Muy contento de acompañar a Guillermo Moreno que vino a nuestro distrito a abrir una Unidad Básica de Principios y Valores, junto a compañeros del campo nacional y popular, y fundamentalmente del peronismo, preocupados por las cosas que están pasando en nuestro país", expresó Fernando Gray.

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Las declaraciones del Intendente tuvieron lugar en el marco de la ceremonia de puesta en marcha de la unidad en la localidad de El Jagüel.

Por su parte, Moreno sostuvo: "Estamos muy contentos y orgullosos de esta inauguración. Fernando es un gran compañero, un gran peronista que dio un discurso extraordinario. La mejor actividad que podemos tener un día como hoy es inaugurar un nuevo fortín peronista. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos los compañeros".

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