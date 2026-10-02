El intendente de Pilar, Federico Achával, pasó por Mar del Plata y destacó el trabajo de la Liga de Intendentes peronistas, espacio que, según afirmó, busca aprovechar la experiencia de los jefes comunales para construir una alternativa política en la provincia de Buenos Aires.

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En diálogo con el medio local La Capital, Achával fue explícito sobre las aspiraciones del sector de cara a 2027: “Buscamos que un intendente sea gobernador”.

El jefe comunal sostuvo que la experiencia adquirida al frente de los municipios puede contribuir a “unir al peronismo”, construir una alternativa para la provincia y aportar a la búsqueda de unidad de esa fuerza política a nivel nacional.

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Achával llegó a Mar del Plata para acompañar a su par de Ezeiza, Gastón Granados, quien participó del Coloquio de IDEA en el panel “El futuro en tiempo presente: jóvenes y política”.

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La experiencia municipal como eje

Según explicó el intendente de Pilar, la Liga constituye un espacio en el que los jefes comunales comparten experiencias y analizan problemáticas de distintos puntos del territorio bonaerense.

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“Compartimos experiencia de gestión, porque además tenemos ideas comunes en muchas cosas y también nos permite conocer otras realidades de la provincia”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos es utilizar esa experiencia para poner en agenda los problemas cotidianos de los vecinos.

Los intendentes que integran el espacio buscan concentrarse en cuestiones que consideran comunes dentro del peronismo, como la educación, la salud y la seguridad.

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Achával señaló que existe una discusión sobre los modelos educativos y los objetivos de la educación en cada municipio, además de la necesidad de garantizar la salud como un derecho y analizar diferentes modelos de seguridad.

Aspiraciones para 2027

Consultado sobre las posibilidades electorales de los integrantes de la Liga, Achával reconoció que algunos intendentes ya manifestaron su voluntad de competir por la Gobernación bonaerense, mientras que otros plantean continuar creciendo dentro de la representación política.

“Creemos que la experiencia que a uno le da la toma de decisiones cotidianas permanentes en un municipio tiene que ponerse al servicio de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Para el jefe comunal, esa experiencia no necesariamente debería limitarse a la posibilidad de que un intendente llegue a la Gobernación, sino que también podría trasladarse a distintos ámbitos de gestión provincial con el objetivo de abordar problemas de larga data.

Respaldó la continuidad de las PASO

En relación con los mecanismos para definir candidaturas, Achával se manifestó a favor de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Consideramos que debe sostenerse con la participación democrática y de la ciudadanía en la elección de sus candidatos”, sostuvo.

El intendente consideró que las primarias pueden tener relevancia en un escenario en el que existen discusiones internas no solamente dentro del peronismo, sino también en distintos partidos políticos de la Argentina.