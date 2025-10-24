“No sé cuántos rosarinos habrán asistido al acto de (Javier) Milei, porque yo venía por abajo (por la calle Belgrano contra la costa) y estaba todo cortado por los más de cien colectivos que vinieron de afuera”, expresó Caren Tepp en declaraciones televisivas.

Rápidamente se viralizaron en redes imágenes que daban cuenta del gran despliegue generado por el Presidente para movilizar gente a su actividad de cierre de campaña en territorio santafesino.

Esto generó críticas de múltiples sectores, desde donde acusaron a La Libertad Avanza en convertirse en algo que anteriormente criticaban.

Desde los espacios libertarios no brindaron ninguna respuesta oficial al respecto.

