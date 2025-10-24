Acto de cierre de campaña en Rosario: Denuncian que Javier Milei movilizó gente en cientos de micros de otras provincias
La Concejal local y candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, se refirió de manera crítica a la actividad proselitista libertaria. "No sé cuántos rosarinos asistieron (a la ceremonia que encabezó el Presidente)", dijo, en alusión a las personas que fueron llevadas al Parque España en colectivos desde diferentes puntos del país.
“No sé cuántos rosarinos habrán asistido al acto de (Javier) Milei, porque yo venía por abajo (por la calle Belgrano contra la costa) y estaba todo cortado por los más de cien colectivos que vinieron de afuera”, expresó Caren Tepp en declaraciones televisivas.
Rápidamente se viralizaron en redes imágenes que daban cuenta del gran despliegue generado por el Presidente para movilizar gente a su actividad de cierre de campaña en territorio santafesino.
Esto generó críticas de múltiples sectores, desde donde acusaron a La Libertad Avanza en convertirse en algo que anteriormente criticaban.
Desde los espacios libertarios no brindaron ninguna respuesta oficial al respecto.
