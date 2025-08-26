Acto de Milei en Junín: "La sacamos barata", dijo el padre del joven agredido en medio del choque de manifestaciones
El hijo de Analía Corvino y Luis Silva, principales referentes de La Libertad Avanza en San Pedro, fue uno de los agredidos en Junín, en medio de las tensiones que se generaron afuera del teatro San Carlos, en el marco de la llegada del Presidente.
"Se puso a defender a un viejito al que le estaban pegando los K y le pegaron", contó Luis Silva en declaraciones a LaNoticia1.com, sobre lo ocurrido con su hijo Matías, de 17 años, este lunes en Junín.
Los incidentes se desataron en las inmediaciones del teatro San Carlos y entre los lesionados producto de las agresiones estaba el hijo de la candidata a diputada y jefa de Anses, Analía Corvino.
Tras las agresiones, Matías y sus padres lograron ingresar al recinto, donde el Presidente Javier Milei se acercó para ponerse al tanto del asunto y abrazó al joven en señal de respaldo.
"Está bien, mañana le va a doler todo. Está golpeado en la cadera, en la espalda, en la rodilla. Tiene un piñón en un pómulo, en la nariz. La verdad, la sacamos barata", dijo el coordinador de LLA de San Pedro sobre la salud de su hijo.
