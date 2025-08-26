"Se puso a defender a un viejito al que le estaban pegando los K y le pegaron", contó Luis Silva en declaraciones a LaNoticia1.com, sobre lo ocurrido con su hijo Matías, de 17 años, este lunes en Junín.

Los incidentes se desataron en las inmediaciones del teatro San Carlos y entre los lesionados producto de las agresiones estaba el hijo de la candidata a diputada y jefa de Anses, Analía Corvino.

Tras las agresiones, Matías y sus padres lograron ingresar al recinto, donde el Presidente Javier Milei se acercó para ponerse al tanto del asunto y abrazó al joven en señal de respaldo.

"Está bien, mañana le va a doler todo. Está golpeado en la cadera, en la espalda, en la rodilla. Tiene un piñón en un pómulo, en la nariz. La verdad, la sacamos barata", dijo el coordinador de LLA de San Pedro sobre la salud de su hijo.

Gracias Presidente @JMilei por solidarizarse conmigo y con todos los pibes que fuimos agredido salvajemente.



Hoy me tocó a mí, pero la violencia kirchnerista no puede seguir.

No lo olvidemos nunca ellos son el odio, nosotros esperanza. https://t.co/jnJ5RJNWY7 — Mati tolen (@maticra37610039) August 25, 2025

