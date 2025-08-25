⭕Campaña, acto y tensión en Junín | Concentración en rechazo a la llegada del presidente Milei. Empujones y golpes entre militantes de La Libertad Avanza y opositores. El diputado José L. Espert cruzó verbalmente y con gestos a los manifestantes. pic.twitter.com/9y8etyKGtk — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 25, 2025

Tal como LANOTICIA1.COM había informado, un grupo de manifestantes se acercó al inmediaciones del Teatro San Carlos, adonde se prevé la llegada del presidente Javier Milei, en Junín, donde hubo cruces entre libertarios y manifestantes opositores.

Ads

Las concentraciones antagónicas están divididas por un cordón de la policía. Además de quienes ingresan al Teatro, organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras se concentraron con pancartas e insultos que hacían sentir su disconformidad.

Hubo algunos golpes y empujones en los alrededores. El diputado Cristian Ritondo publicó a través de X: “Dicen que ellos son el amor y nosotros somos el odio. Pero los que siempre agreden a nuestros militantes son ellos. Recurren a la violencia porque perdieron el debate de ideas. Cobardes y violentos. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”.

Ads

Analía Corvino, candidata a diputada de la segunda sección mostró al rostro de su hijo ensangrentado: "Así quedó mi hijo Matías después de ser atacado de manera cobarde por una patota K mientras esperaba para ver a Milei en Junín. Responsabilizo por su salud a

Kicillof y su policía que claramente liberaron la zona para que estos cagones hicieran lo que hicieron. No nos van a callar. No nos van a parar. De esto estamos hartos. Kirchnerismo nunca más".

El momento de mayor tensión fue con la llegada de José Luis Espert. Allí, el diputado nacional se cruzó verbalmente y con gestos con manifestantes que se encontraban a pocos metros. Sólo la presencia de la policía impidió que las discusiones pasaran a mayores.

Ads