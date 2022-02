Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

La agrupación Libres del Sur no se opone al pago de la duda pero si al principio de acuerdo presentado por Alberto Fernández. En San Miguel y varios puntos del país lanzaron una consulta popular que si llega al millón de votos pasa al Congreso.

“No decimos que no la paguen sino que la paguen quienes tienen que pagarla. Macri, los empresarios, los grandes bancos pero no el pueblo”, aclaró Sayavedra a LaNoticia1.com.

- ¿En qué consiste la consulta popular que estan haciendo en San Miguel y a nivel nacional sobre el pago al FMI?

Libres del Sur se opone totalmente a pagar esa deuda fraudulenta, ese dinero nunca vino a la Argentina, ni se hizo nada en nuestro país. Entonces el 3, 4, 5 y 6 vamos a hacer una consulta popular donde todos los sanmiguelinos puedan expresarse y decir si están de acuerdo o no.

- ¿Cómo puede participar la gente?

En todos los barrios vamos a poner urnas. En la plaza San Miguel, en la estación de tren, en el Banco Santander, en el hospital nuevo. Es a nivel nacional la consulta.

- ¿La propuesta la lleva a adelante Libres del Sur o hay más agrupaciones?

Lo hacemos nosotros pero tenemos directores de centros de salud que han pedido urnas y se las llevamos. Las iglesias, centros comerciales, sociedades de fomento, clubes de barrio, o cualquier lugar que solicite una urna se la llevamos.

- ¿Por qué consideran que la deuda es fraudulenta?

Porque no vino esa plata a la Argentina. No sabemos dónde fue a parar esa plata. No decimos que no la paguen sino que la paguen quienes tienen que pagarla. Macri, los empresarios, los grandes bancos pero no el pueblo. Siempre la paga con hambre el pueblo.

- La posición de Alberto Fernández es que este "es el mejor acuerdo posible". A partir de ahí se abrió una interna en el Frente de Todos encabezada por Máximo Kirchner donde afirman lo contrario, que no es el mejor acuerdo posible. ¿Ustedes que piensan al respecto?

Nunca estamos de acuerdo con Máximo Kirchner pero esta vez sí. No es el mejor acuerdo posible. El Presidente dijo que no iba a haber ajuste y ya empezó el ajuste.

- Cuando Alberto Fernández anunció el principio de acuerdo afirmó que no iba a haber ajuste, ni pérdida de soberanía y prácticamente habíamos logrado para el oficialismo una victoria nacional. Sin embargo, vos decís que está pasando lo contrario.

Ellos saben que están perdiendo la elecciones 2023, entonces se quieren posicionar de alguna forma y buscan engañar al pueblo. Nosotros que caminamos los barrios sabemos cuál es la realidad.

- Pero si vos decis que pierden las elecciones y por eso "vendieron" un buen acuerdo, pero en definitiva van a ajustar, no parece una buena estrategia para ganar la elección. Van a perder doblemente.

Y si, van a perder el doble. Tienen que ajustar si o si. El FMI le pide ajustes y todo lo dirige Estados Unidos.

- ¿Y cuál es la alternativa que proponen ante este escenario?

Nosotros no decimos que no se pague pero que la pague quien tiene que pagarla.

- Señalaste a Macri, a los bancos, a los grandes empresarios. Crees realmente que pueden pagar la deuda o es más unas frase "de lucha" que no se puede concretar, una expresión de deseo.

No, no es una expresión de deseo. Se puede siempre que políticamente estén comprometidos.

- ¿Ustedes forman parte del oficialismo o del kirchnerismo?

No somos kirchneristas ni macristas ni peronistas. No estamos de acuerdo con nada de ellos.

- De acuerdo a su historia como agrupación reivindican a cierta parte del Yrigoyenismo, a una del peronismo y a otros movimientos populares que los conforman a ustedes como historia política. Hoy gobierna el peronismo y podrían sentirse representados o no por un sector del oficialismo.

Cuando subió Néstor Kirchner a la presidencia nosotros pensábamos que había venido el cambio y estuvimos dentro del gobierno apoyando. Estuvimos dentro de Desarrollo, en los Ministerios. Cuando vimos que Néstor Kirchner empezó a juntar a la "lacra" en vez de sacarla, se postuló y fue presidente del PJ, ahí nos dimos cuenta que no querían cambiar nada y nos fuimos de todos lados. Nosotros queremos un cambio radical. Hace 40 años que estamos gobernados por el peronismo, desde la vuelta a la democracia.

- No bueno, 40 años no. Estuvo Alfonsín, radical, Menen, peronista, De la Rua, radical, Néstor y Cristina Kirchner, peronistas y Juntos por el Cambio.

Bueno, comparto con vos pero todos son lo mismo.

- Entonces comparten la visión de la Izquierda de Del Caño, que básicamente, apunta a que todos, en definitiva, son lo mismo.

Coincidimos en muchas cosas y otras no. Nosotros no coincidimos en que no hay que pagar la deuda sino que la pague el que la tenga que pagar, no el pueblo.

- La consulta popular es el 3, 4, 5 y 6 de marzo y buscan juntar un millón de votos. ¿Qué pasa si llegan a ese número?

Va al Congreso. Lo presentamos para que se discuta en el Congreso si gana el si o el no.