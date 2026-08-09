San Miguel
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Otto Fritzler hizo historia: el piloto bonaerense le dio a Mercedes-Benz su primer triunfo en el Turismo Carretera
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Viajaba con su hijo desde Magdalena hacia un torneo de pato en Campo de Mayo: murió atropellado y el conductor huyó
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Creyeron que su hija había sido secuestrada: la hallaron viajando en tren a Mar del Plata tras pelearse con sus padres
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Katopodis: "A esta Argentina injusta se la enfrenta con más infraestructura y con el esfuerzo de los que más tienen"
Kicillof en Malvinas Argentinas y San Miguel: Inauguró un Centro de Desarrollo Infantil y entregó móviles policiales
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