La nueva propuesta salarial docente presentada por el gobierno de Axel Kicillof, y que LANOTICIA1.COM conoce de manera exclusiva antes que nadie, contempla un aumento total del 5%, dividido en dos cuotas de 2,5% en agosto y 2,5% en octubre de 2025, sobre la base del salario de julio.

Ads

Este nuevo ofrecimiento mejora la oferta inicial del Ejecutivo, que había sido un 1,6% para cada mes y que fue rechazada por los gremios docentes y estatales por considerarla insuficiente. El sindicato Suteba, entre otros, ya puso a consideración esta actualización para definir si aceptan o continúan negociando.

El aumento se aplica a diferentes cargos docentes, tanto para quienes recién ingresan como para quienes tienen hasta 10 años de antigüedad. Por ejemplo, un maestro de grado sin antigüedad pasaría de cobrar $700.000,32 a $713.217,16 en octubre, mientras que para los que cuentan con 10 años de antigüedad el salario ascendería a $796.540,74. En el caso de una jornada completa, el sueldo llegará a $1.426.434,32 en agosto y $1.593.081,48 en octubre.

Ads

Puede interesarte

Además, este incremento también será percibido por los docentes jubilados, ampliando el beneficio a quienes ya se retiraron.

La propuesta contempla también el envío a la Dirección de Inspección General de una comunicación sobre el acuerdo respecto al “Derecho al respeto de la jornada laboral y a la desconexión digital”, para que se implemente con supervisores y equipos directivos. La iniciativa busca que se priorice el cuidado parental, la asistencia diaria de estudiantes y el respeto al tiempo laboral docente.

Ads

Esta nueva oferta salarial se da en un contexto de negociaciones que la Provincia retoma oficialmente este martes con los gremios docentes y estatales, luego del rechazo a la propuesta original. Los sindicatos buscan superar el 2% mensual de incremento y sumar un aumento para septiembre, pero la Provincia apuesta a cerrar el acuerdo con el esquema de dos tramos mejorados, y con la urgencia de que el aumento se liquide en los sueldos de este mes.

Puede interesarte

Ejemplos de salario de bolsillo:

AGOSTO 2025

Cargo Sin antigüedad Con 10 años antigüedad Básico Preceptor $600.070,25 $673.864,26 $284.281,00 Maestro de Grado $700.000,32 $781.330,40 $312.709,10 Maestro de Grado 5ta. hora $882.991,43 $984.753,92 $390.886,38 Profesor 20 módulos $905.433,42 $1.054.032,78 $568.562,00 Jornada Completa $1.400.000,63 $1.562.660,80 $625.418,20

OCTUBRE 2025

Cargo Sin antigüedad Con 10 años antigüedad Básico Preceptor $614.690,23 $690.296,51 $291.215,00 Maestro de Grado $713.217,16 $796.540,74 $320.336,50 Maestro de Grado 5ta. hora $900.671,67 $1.004.926,04 $400.420,63 Profesor 20 módulos $927.517,65 $1.079.741,56 $582.430,00 Jornada Completa $1.426.434,32 $1.593.081,48 $640.673,00