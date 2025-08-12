Adelanto exclusivo: cómo quedará el salario docente con la propuesta que hizo el gobierno de Kicillof en paritarias
LANOTICIA1.COM pudo saber que la Provincia presentó una nueva oferta salarial para docentes que mejora el porcentaje anterior. La propuesta, que ahora sube a un 5% en dos tramos, ya está en manos de los gremios bonaerenses para su análisis. Cuánto cobrarán maestros, profesores, preceptores por jornada simple y completa.
La nueva propuesta salarial docente presentada por el gobierno de Axel Kicillof, y que LANOTICIA1.COM conoce de manera exclusiva antes que nadie, contempla un aumento total del 5%, dividido en dos cuotas de 2,5% en agosto y 2,5% en octubre de 2025, sobre la base del salario de julio.
Este nuevo ofrecimiento mejora la oferta inicial del Ejecutivo, que había sido un 1,6% para cada mes y que fue rechazada por los gremios docentes y estatales por considerarla insuficiente. El sindicato Suteba, entre otros, ya puso a consideración esta actualización para definir si aceptan o continúan negociando.
El aumento se aplica a diferentes cargos docentes, tanto para quienes recién ingresan como para quienes tienen hasta 10 años de antigüedad. Por ejemplo, un maestro de grado sin antigüedad pasaría de cobrar $700.000,32 a $713.217,16 en octubre, mientras que para los que cuentan con 10 años de antigüedad el salario ascendería a $796.540,74. En el caso de una jornada completa, el sueldo llegará a $1.426.434,32 en agosto y $1.593.081,48 en octubre.
Además, este incremento también será percibido por los docentes jubilados, ampliando el beneficio a quienes ya se retiraron.
La propuesta contempla también el envío a la Dirección de Inspección General de una comunicación sobre el acuerdo respecto al “Derecho al respeto de la jornada laboral y a la desconexión digital”, para que se implemente con supervisores y equipos directivos. La iniciativa busca que se priorice el cuidado parental, la asistencia diaria de estudiantes y el respeto al tiempo laboral docente.
Esta nueva oferta salarial se da en un contexto de negociaciones que la Provincia retoma oficialmente este martes con los gremios docentes y estatales, luego del rechazo a la propuesta original. Los sindicatos buscan superar el 2% mensual de incremento y sumar un aumento para septiembre, pero la Provincia apuesta a cerrar el acuerdo con el esquema de dos tramos mejorados, y con la urgencia de que el aumento se liquide en los sueldos de este mes.
Ejemplos de salario de bolsillo:
AGOSTO 2025
|Cargo
|Sin antigüedad
|Con 10 años antigüedad
|Básico
|Preceptor
|$600.070,25
|$673.864,26
|$284.281,00
|Maestro de Grado
|$700.000,32
|$781.330,40
|$312.709,10
|Maestro de Grado 5ta. hora
|$882.991,43
|$984.753,92
|$390.886,38
|Profesor 20 módulos
|$905.433,42
|$1.054.032,78
|$568.562,00
|Jornada Completa
|$1.400.000,63
|$1.562.660,80
|$625.418,20
OCTUBRE 2025
|Cargo
|Sin antigüedad
|Con 10 años antigüedad
|Básico
|Preceptor
|$614.690,23
|$690.296,51
|$291.215,00
|Maestro de Grado
|$713.217,16
|$796.540,74
|$320.336,50
|Maestro de Grado 5ta. hora
|$900.671,67
|$1.004.926,04
|$400.420,63
|Profesor 20 módulos
|$927.517,65
|$1.079.741,56
|$582.430,00
|Jornada Completa
|$1.426.434,32
|$1.593.081,48
|$640.673,00
