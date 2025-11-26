Durante el recorrido, conformado por una innumerable cantidad de vehículos -entre autos, motos y hasta bicicletas-, los asistentes flamearon banderas argentinas y naranjas (color representativo del distrito), exhibieron carteles y entonaron característicos cánticos en memoria del fallecido jefe comunal Juan José Mussi.

La salida del féretro comenzó a las 8.30 de la mañana desde el edificio municipal, en 14 y 131, y avanzó por las calles de la ciudad hasta llegar alrededor de las 11 al Cementerio Municipal, donde tuvo lugar la sepultura.

Vecinos se reunieron en el playón municipal con flores, banderas argentinas y naranjas, además de carteles con la imagen del mandatario. Incluso varias personas llevaron a sus mascotas, en homenaje a la política de “ciudad mascotera”, que promovió el fallecido intendente.

Foto: La Palabra

En el cementerio, tras el ingreso del cortejo fúnebre, se realizó una última oración. "Para todos nosotros y nosotras, Juan José (Mussi) ha sido un emblema, un amigo y hasta ese doctor que siempre estuvo cerca de la gente. Por eso, a través de este acto, queremos decirle ‘gracias’ por todo lo que él nos compartió. Ahora nos toca construir como él construyó Berazategui, con generosidad, con ternura y con paciencia”, expresó el Padre Ignacio Blanco durante la emotiva ceremonia realizada en el Cementerio Parque Municipal, donde -además de la tradicional oración- le dedicó una canción titulada “Las Golondrinas”.

“Como dice Eduardo Galeano en uno de sus textos, podemos pensar que la muerte es una mentira. Y que, al igual que las golondrinas que emigran todo el tiempo en búsqueda de calor, nuestro querido Dr. Mussi también esté emigrando ahora al lugar de la luz y de la vida en plenitud. Por eso creo que esta canción, que comienza con un recitado, nos puede ayudar a despedirlo y decirle gracias por tanto Juan José, te queremos con el corazón, seguí acompañándonos”, finalizó el Párroco, frente a una multitud que lo escuchaba con profunda emoción.

El momento culminó con aplausos, gritos de “Mussi presente” y una fuerte muestra de cariño colectivo. Más tarde, una vez despejado el lugar, la familia y los allegados tuvieron su instancia de despedida en intimidad, informó La Palabra de Berazategui.

