Falleció Juan José Mussi, intendente de Berazategui: tenía 84 años y era un dirigente histórico del peronismo
Era médico clínico y fue jefe comunal durante seis mandatos. Axel Kicillof y Cristina Kirchner lamentaron su partida.
A los 84 años, murió este lunes el doctor Juan José Mussi, una figura emblemática de la política del conurbano bonaerense y del distrito de Berazategui, donde ejerció la intendencia en seis mandatos.
Médico clínico de formación, Mussi desarrolló una extensa carrera pública que incluyó cargos provinciales y nacionales. Fue ministro de Salud bonaerense, secretario de Ambiente de la Nación y diputado provincial.
Desde Berazategui, asumió la intendencia por primera vez en 1987 y logró consolidar su fuerza política en el distrito, siendo reelecto múltiples veces y construyendo una estructura local del peronismo.
Durante sus años al frente del municipio, Mussi impulsó grandes obras de infraestructura, pavimentación, y profundizó el desarrollo y la urbanización del distrito. Su figura atraviesa la historia política de la zona sur del Gran Buenos Aires, donde era considerado un dirigente clave del peronismo territorial.
En las próximas horas, se comunicará cómo se organizarán los homenajes y la despedida en Berazategui.
Cristina Kirchner, lamentó la partida del dirigente peronista:
“Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión.
Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión