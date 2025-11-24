A los 84 años, murió este lunes el doctor Juan José Mussi, una figura emblemática de la política del conurbano bonaerense y del distrito de Berazategui, donde ejerció la intendencia en seis mandatos.

Médico clínico de formación, Mussi desarrolló una extensa carrera pública que incluyó cargos provinciales y nacionales. Fue ministro de Salud bonaerense, secretario de Ambiente de la Nación y diputado provincial.

Desde Berazategui, asumió la intendencia por primera vez en 1987 y logró consolidar su fuerza política en el distrito, siendo reelecto múltiples veces y construyendo una estructura local del peronismo.

Durante sus años al frente del municipio, Mussi impulsó grandes obras de infraestructura, pavimentación, y profundizó el desarrollo y la urbanización del distrito. Su figura atraviesa la historia política de la zona sur del Gran Buenos Aires, donde era considerado un dirigente clave del peronismo territorial.

En las próximas horas, se comunicará cómo se organizarán los homenajes y la despedida en Berazategui.

Cristina Kirchner, lamentó la partida del dirigente peronista:



“Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión.

Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”.

Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo.



Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de… — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 24, 2025

Juan José Mussi



9 de enero de 1941 - ♾️



Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria.



Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme… pic.twitter.com/Rqpueim9jF — Julio Alak (@Julio_Alak) November 24, 2025

Con profunda tristeza quiero despedir al compañero Juan José Mussi, un gran referente de la política bonaerense y una figura clave en la historia de Berazategui, su lugar en el mundo. A Juan José lo conocí desde chico. Siempre tuvo una palabra de aliento y siempre valoré sus… — Fernando Gray (@fernandogray) November 24, 2025

Se fue el gran Juan José Mussi, militante y prócer del peronismo. Una inmensa pérdida que nos llena de dolor. Nuestro acompañamiento a su familia y seres queridos.



Hasta siempre Doctor 🇦🇷❤️✌️ pic.twitter.com/NhQPkennPY — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 24, 2025

Lamento profundamente el fallecimiento del Dr. MUSSI, Intendente de Berazategui.



Un abrazo fraternal y mis condolencias a su familia, afectos y compañeros de militancia.



Una enorme pérdida. — Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) November 24, 2025

Despedimos con mucho dolor a Juan José Mussi, intendente de Berazategui con una gran trayectoria y profundo compromiso con la idea de una patria más justa y solidaria ❤️



Descansá en paz. pic.twitter.com/xVTUBsDblP — Federico Achával (@FedericoAchaval) November 24, 2025

Adiós a un histórico compañero



Con mucha tristeza recibimos la noticia de la partida de Juan José Mussi. Un militante de toda la vida y un intendente que lo dio todo por Berazategui, dejando una huella imborrable en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/QkStcGBU8S — Ricardo Alessandro (@CuraAlessandro) November 24, 2025

Juan José Mussi fue un referente de la salud pública y el peronismo de nuestro país: médico, director de hospital, Ministro de Salud de la provincia, intendente de su querida Berazategui por mas de 20 años y un militante peronista que dedicó su vida a ampliar derechos y a cuidar… pic.twitter.com/62ktthM5ew — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 24, 2025

Lamento el fallecimiento de Juan José Mussi, un intendente ejemplar y comprometido que marcó un camino y trabajó hasta el último día para cuidar a los vecinos y vecinas de Berazategui. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento. — Ricardo Curutchet (@mmpcurutchet) November 24, 2025