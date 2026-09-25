Oscar González Oro falleció a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, país donde se había radicado definitivamente desde 2020. Con una extensa trayectoria en la radiofonía argentina y los medios de comunicación, fue el conductor de programas icónicos como “El Oro y el Moro” y que se mantuvo más de una década en el aire.

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Oriundo de la provincia de Mendoza, nació el 16 de octubre de 1951. A lo largo de su carrera en el dial estuvo al frente de ciclos como “Negro en la Diez” y “La vida misma”. En 2021 anunció su retiro de los medios de comunicación, aunque posteriormente volvió a participar en proyectos puntuales. En televisión, integró el elenco de “Polémica en el bar” junto a Gerardo Sofovich y condujo ciclos de interés general como “Cotidiano”, “Posdata”, “Noches negras” y “Los unos y los otros”.

Sin embargo, "El Negro" hablaba de su paso por FM Playa Verde en Pinamar, como el inicio formal de su carrera frente a los micrófonos con un programa propio. Fue durante el verano de 1989 y su desembarco en esa radio balnearia se dio casi por casualidad y terminó marcando un antes y un después en su vida.

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Según recordó en una entrevista, un conocido le propuso hacer radio en la costa y inicialmente le dijo que no. Sin embargo, lo convencieron y lo llevaron al estudio ubicado en el piso 22 del Edificio del Sol en Pinamar.

“Un tipo que me conocía que ni siquiera era un amigo me preguntó si quería hacer radio en Pinamar y le dije que no. Al otro día me lo encuentro en General Madariaga, me lo vuelve a ofrecer y me llevó a la radio, piso 22 del Edificio del Sol y me encantó. Y empecé esa misma noche”, relataba.

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Asimismo contaba que él no empezó “como productor cortando cables, ni asistente ni nada, yo empecé como conductor, desde el primer día hasta esta mañana. Fui productor pero siempre haciendo aire".

El ciclo nocturno contaba con música que él mismo elegía. Atendía los llamados de los oyentes en vivo y sin filtros previos, lo que empezó a moldear su característico estilo que luego lo catapultó a la medianoche de Radio del Plata en Buenos Aires y su posterior consagración histórica de la mano de Daniel Hadad en Radio 10 con "El oro y el moro".