Una adolescente de 14 años fue golpeada y humillada por otras tres menores provocó una conmoción en la localidad de Vedia, partido de Leandro N. Alem. El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 del Departamento Judicial Junín, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven.

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Según informó Diario Democracia, el episodio ocurrió el pasado 27 de junio en el patio de una vivienda. La denuncia fue presentada ese mismo día por la abuela de la víctima, con quien convive la menor.

Tras la agresión, la adolescente fue trasladada al hospital de Vedia, donde se constataron diversas lesiones. Posteriormente recibió asistencia psicológica a través del Área de Asistencia a la Víctima y, horas más tarde, debió regresar al centro de salud tras sufrir una descompensación.

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La investigación tomó impulso luego de que los investigadores accedieran al video del ataque. En las imágenes, de casi dos minutos de duración, se observa cómo la joven es insultada, golpeada y hostigada por al menos dos adolescentes, mientras una tercera registra la secuencia e incita a continuar con la agresión. También se advierte la utilización de un palo para golpear a la víctima y el momento en que le quitan una prenda de vestir, situación que la Justicia analiza para determinar si corresponde incorporar nuevas figuras penales.

Como parte de la causa, en las últimas horas se realizaron tres allanamientos en domicilios vinculados a las presuntas agresoras. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y el elemento que, según los investigadores, habría sido utilizado durante el ataque.

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La causa fue iniciada por lesiones leves, aunque la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas. También está prevista la declaración de la adolescente y de su abuela.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su nieta había sido invitada por las otras jóvenes a compartir unos mates y nunca imaginó que se trataba de una emboscada. Además, sostuvo que las agresoras le recriminaban supuestos comentarios sobre un familiar y una interacción en redes sociales relacionada con el novio de una de ellas.

Repudio de autoridades

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El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, expresó su "más enérgico repudio" al hecho y aseguró que el Municipio acompañará las acciones necesarias para asistir a la víctima y prevenir nuevos episodios de violencia

"No podemos minimizar ni naturalizar este tipo de situaciones. Como comunidad, tenemos la responsabilidad de involucrarnos, acompañar y actuar para prevenir toda forma de violencia", manifestó el jefe comunal a través de sus redes sociales. También cuestionó los intentos de utilizar políticamente el caso y remarcó que "la prioridad debe ser una sola: estar del lado de la víctima".

Por su parte, la senadora provincial Natalia Quintana también repudió lo ocurrido y sostuvo que el caso refleja "la ausencia de políticas públicas" destinadas a la niñez y la adolescencia en el distrito.

La legisladora afirmó que existen falencias en materia de prevención, salud mental y acompañamiento institucional, y reclamó una mayor articulación entre el Estado, las escuelas, las familias y las organizaciones de la sociedad civil para abordar problemáticas complejas como la violencia entre adolescentes.