La PFA inició la investigación tras recibir una alerta el 19 de agosto. El ataque estaba previsto para 2027, aunque el supuesto perpetrador evaluaba adelantarlo. Todo salió a la luz por una intervención del FBI norteamericano.

Ads

Durante el procedimiento en la casa del menor de Quilmes, los agentes secuestraron teléfonos celulares, vestimenta y distintos elementos de características tácticas.

El reporte estaba relacionado con un usuario de correo electrónico que había mantenido una conversación con ChatGPT en la que expresaba su intención de realizar un tiroteo en un colegio y asesinar a sus compañeros.

Ads

Los agentes desplegaron tareas digitales y de campo y utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT, para intentar identificar al usuario detrás de los mensajes.



Ads