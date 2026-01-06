El Concejo Deliberante del municipio bonaerense de Adolfo Alsina, que gobierna el intendente Javier Andrés, aprobó el aumento del 101% de la tasa vial y un incremento general en las demás tasas cercano al 30%, decisión luego ratificada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

El clima para la aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, no fue el mejor. Hubo una fuerte custodia policial, un recinto colmado por más de un centenar de productores agropecuarios y abucheos constantes.

Con el ajuste dispuesto, el tributo municipal pasó de un valor anual de $3.129,85 a $6.295,97 por hectárea, el cual debe abonarse en 6 cuotas bimestrales.

Según publicó Cambio 2000, la ordenanza salió adelante con el apoyo del oficialismo (Somos), acompañado por Fuerza Patria. La Libertad Avanza votó en contra. Entre los productores reinaba la desconfianza sobre el destino de los fondos y si iban a realmente ir a la mejora de los caminos rurales.

El oficialismo argumentó la suba aduciendo que era imprescindible aprobarla para poder mantener la red vial y compensar la caída en la recaudación.

Días atrás, en un comunicado productores de Erize, Colonia Lapin, San Miguel Arcángel, Gascón, Villa Maza, Leubucó, Yutuyaco, Tres Lagunas, Masallé, Rivera, Espartillar, Murature, Epecuén y de la zona de Arroyo Venado se reunieron para adelantar su rechazo al aumento.

A través de un comunicado, titulado “Adolfo Alsina bate récord: 100% de aumento en la tasa de red vial”, los productores expresaron su “gran sorpresa por el cambio de argumento del Ejecutivo”, luego de meses de reuniones mantenidas en el marco de la Comisión Distrital, integrada por 15 instituciones, los bloques del Honorable Concejo Deliberante y la Secretaría de Producción.

En el documento, los firmantes manifestaron su decisión de continuar difundiendo en medios locales, regionales y nacionales la crítica situación de los caminos rurales, que calificaron como “muy deficiente”, en contraposición con el fuerte incremento de la tasa.