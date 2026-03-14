Un hombre de 45 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en un micro de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional 3, acusado de abusar sexualmente de una pasajera.

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El episodio ocurrió cerca de la 1.00 cuando personal policial intervino tras un llamado al 911 realizado por los choferes de una unidad de la empresa Plusmar que transitaba a la altura del kilómetro 450, en jurisdicción de Adolfo Gonzales Chaves.

Según informaron fuentes policiales al portal LaBrújula24, el acusado fue identificado como Ángel Alberto Arrigoni, oriundo de Necochea. De acuerdo con la denuncia, el hombre comenzó a realizar tocamientos en las partes íntimas de una mujer de 27 años, oriunda de Tristán Suárez, que viajaba en el mismo colectivo.

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La víctima advirtió rápidamente la situación y alertó a los conductores del micro, quienes detuvieron la marcha del vehículo y dieron aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la detención de Arrigoni y su traslado a la comisaría para cumplir con las actuaciones correspondientes.

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Durante el procedimiento también se constató que el hombre tenía un pedido activo de paradero. La causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves.