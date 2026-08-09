Adolfo Gonzales Chaves
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Adolfo Gonzales Chaves: detienen a un hombre por abusar de una pasajera en un micro de Plusmar sobre la Ruta 3
Por el apretón financiero, Gonzáles Cháves pospone pago del aguinaldo a funcionarios políticos y mayoría de concejales
Los hermanos Auzmendi hicieron historia: marcaron goles en la misma fecha y pusieron a Chaves en lo más alto del fútbol
Gómez, furiosa con el HCD por no validar aumento a municipales ya otorgado en Chaves: ¿Tendrán que devolver lo cobrado?
Cháves: desplazaron al jefe de la Policía Rural por falsificar un documento con la firma de la intendente
Una intendenta echó a su jefe de Seguridad por falsificar un documento y hay revuelo: qué respondió el funcionario
Habemus acuerdo en el Foro de Intendentes Radicales: en Tandil hubo fumata 'boina blanca' y ya se alinean rumbo a 2025
"El paro de municipales en Chaves es claramente político", dijo la intendenta Lucía Gómez, quien apuntó contra el gremio
Gonzales Chaves: la intendenta pidió licencia, su reemplazo no asumió por razones de salud y otro concejal tomó el mando
"Son hechos y no palabras": una intendenta radical destacó el respaldo que su municipio recibe de la Provincia
Kicillof en Adolfo Gonzáles Cháves: "Sin Estado no hay desarrollo en el interior de la provincia ni del país"
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