El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse al escándalo que se generó por los viajes que realizó junto a su esposa y aseguró que la presencia de Bettina Julieta Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Nueva York se debió a una invitación directa del presidente Javier Milei.

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En una entrevista concedida a la revista Forbes desde el consulado argentino en Manhattan, el funcionario también admitió que atraviesa “el momento más difícil” desde que ingresó a la política, en medio de la polémica por sus viajes y por el impacto que el caso tuvo en su familia.

“El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente y no implicó ningún costo para el Estado”, sostuvo Adorni al intentar despegarse de las críticas por la presencia de su esposa en el avión presidencial.

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Sin embargo, reconoció que, tras el revuelo que generó la situación, es posible que no vuelva a repetirse. “Probablemente no tenga sentido que viaje conmigo al exterior, porque es exponerse a que una manga de seres llenos de maldad y con miles de intereses nos ataque”, afirmó.

Incluso fue más allá y admitió que, si pudiera volver el tiempo atrás, la decisión habría sido distinta. “Si uno pudiera volver atrás, evidentemente no”, señaló en referencia a la posibilidad de que su esposa se hubiera subido al avión presidencial.

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Sospechas por el video del vuelo a Uruguay

Durante la entrevista, Adorni también sembró dudas sobre la difusión del video que lo muestra viajando en un vuelo privado hacia Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.

Según planteó, el material fue difundido con intencionalidad política y habría sido guardado durante semanas para utilizarlo en el momento más conveniente.

“Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay”, afirmó.

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En esa línea, sostuvo que el objetivo fue instalar una polémica donde, según su versión, no hubo irregularidades. “Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo”, agregó.

El origen de ese registro quedó bajo análisis de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que abrió un expediente preliminar para determinar si hubo irregularidades tanto en el viaje a Estados Unidos como en el vuelo privado hacia Uruguay.

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La explicación del viaje privado

Adorni también reiteró que el viaje a Punta del Este fue organizado por un amigo personal, el conductor de la TV Pública Marcelo Grandio, quien lo invitó a pasar unos días en su casa.

Según explicó, él pagó su parte del vuelo con dinero propio y el acuerdo se realizó de manera previa al viaje. “Convenimos que la parte mía me la tenía que pagar yo. Pagué un proporcional del vuelo y me fui cuatro días”, relató.

El funcionario remarcó además que su vínculo con Grandio es previo a su paso por el Gobierno y que no tiene relación con su cargo actual.

La polémica por la frase “deslomarse”

En medio del escándalo, Adorni también volvió a referirse a la frase que había utilizado inicialmente para explicar el viaje a Estados Unidos, cuando dijo que iba a “deslomarse” trabajando en Nueva York y por eso quería que lo acompañara su esposa.

El jefe de Gabinete reconoció que se trató de una expresión desafortunada. “Fue una frase absolutamente desafortunada. En un vivo uno se equivoca mil veces”, admitió.

Según explicó, la intención había sido remarcar el esfuerzo del equipo de Gobierno durante la llamada “Argentina Week”, un evento destinado a presentar el país ante inversores internacionales.

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Adorni también contó que, tras el estallido de la polémica, mantuvo conversaciones con el presidente Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes le manifestaron su respaldo. Según dijo, dentro del Gobierno hubo un “abroquelamiento” para defenderlo frente a lo que definió como ataques de la “vieja política”.

Pese a la controversia, el funcionario se mostró optimista respecto de los resultados del evento en Nueva York y aseguró que durante la Argentina Week se anunciaron inversiones por más de 16.000 millones de dólares. “Soy muy optimista con lo que se logró mostrarle al mundo”, concluyó.