El vocero presidencial y legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno de Javier Milei mantendrá el rumbo económico pese a los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. Sobre la derrota de La Libertad Avanza por 13 puntos frente al kirchnerismo, afirmó: “Evidentemente el mensaje que queremos transmitir no le está llegando a una parte de la sociedad. No logramos llegar a todos los bonaerenses. También entra en juego todo el aparato de la vieja política, nosotros somos parte de la nueva, ellos desplegaron el 101% de lo que suelen usar, nosotros construimos de otra manera, más transparente”.

Adorni explicó que los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica se deben a temas presupuestarios, “delirios populistas” y contradicciones con los objetivos de las leyes. Señaló que cada veto tiene su justificación y que “el rumbo no se modifica”, aunque el Gobierno reconoce errores y ajustará lo necesario.

El vocero sostuvo que la derrota también estuvo ligada a errores en la comunicación: “No se le llegó a todos los bonaerenses a explicar, como corresponde y de manera simple, el porqué de nuestras decisiones. Eso fue un error político que debemos corregir”.

Respecto a la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado en el Congreso y convertida en ley, Adorni destacó que su implementación demandaría US$5000 millones, un monto “absolutamente inviable” para el presupuesto actual. Por eso, dijo, el Gobierno mantendrá la disciplina fiscal y evaluará alternativas.

El vocero también cuestionó al kirchnerismo y al gobernador Axel Kicillof, señalando medidas que, según él, afectan a comerciantes y PyMEs. Al mismo tiempo, defendió los logros económicos: “La pobreza bajó más de 20 puntos, y eso no es menor en una Argentina que venía de décadas de crisis”.

De cara a las elecciones nacionales de octubre, Adorni se mostró optimista: “La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo queremos ganar, queremos arrasar”. Además, adelantó que Milei explicará en primera persona la importancia del equilibrio fiscal y el presupuesto en una Cadena Nacional.

El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2025

Sobre los audios filtrados de escuchas, el funcionario aseguró que son “completamente falsos” y calificó la filtración como una “operación política” ocurrida antes del debate por la ley de discapacidad. También aclaró que influencers y tuiteros afines al oficialismo “no forman parte de la estructura del Gobierno” y que no se interfiere en sus publicaciones.

Por último, Adorni destacó que la Mesa Nacional recientemente creada tendrá doble función: política-legislativa y de gestión, evaluando leyes en el Congreso y proyectos con viabilidad para el gabinete, en preparación para la nueva conformación parlamentaria que llegará en diciembre.