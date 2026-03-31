El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica por la compra de un departamento en Caballito, luego de que las dos mujeres que figuran como acreedoras del crédito hipotecario negaran conocerlo o haberle prestado dinero.

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Según reveló el diario La Nación, la vivienda ubicada sobre la calle Miró fue adquirida en noviembre de 2025 por unos 230 mil dólares. La operación se habría concretado mediante una hipoteca no bancaria por cerca de 200 mil dólares, otorgada por dos particulares.

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Las mujeres son Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes aparecen como acreedoras del crédito en el Registro de la Propiedad Inmueble. Sin embargo, al ser consultadas por ese medio, ambas rechazaron cualquier vínculo con el funcionario.

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“No, la verdad que no”, respondió Viegas cuando le preguntaron si conocía a Adorni. Además, negó haberle otorgado un préstamo. En el caso de Sbabo, una persona que atendió su teléfono aseguró: “Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella”, y dijo no tener información sobre la supuesta operación.

El caso generó sospechas y ya es investigado en la Justicia federal. La causa está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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Uno de los denunciantes es el diputado socialista Esteban Paulón, quien advirtió sobre posibles irregularidades. Según señaló, el valor declarado del inmueble —unos US$1.155 por metro cuadrado— está muy por debajo del precio de mercado, estimado en alrededor de US$2.000.

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“Se parece bastante a una forma de intermediar para que el jefe de Gabinete no tenga que explicar demasiado lo que compró”, sostuvo el legislador, quien también puso en duda cómo el funcionario podría afrontar el pago con sus ingresos.

Otro dato que suma a la controversia es que el departamento habría pertenecido previamente a un exfutbolista y que pasó por manos de las dos mujeres durante un breve período antes de concretarse la venta. Mientras tanto, el caso sigue sumando interrogantes y presión política sobre el funcionario nacional.