El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que la reforma laboral incluya modificaciones en la Ley de Empleo Público y cuestionó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, por convocar a un paro “sin haber leído” el proyecto. Lo dijo en una conferencia desde Casa Rosada, donde también marcó posición sobre el debate en torno al monotributo.

En su mensaje, Adorni apuntó contra Aguiar al afirmar que se trata de “un ruidoso gremialista” que llamó a una medida de fuerza pese a que la iniciativa de modernización laboral “aún no fue presentada”. Según planteó, la reforma “no contempla cambios en la Ley de Empleo Público”, por lo que –según sostuvo– no habría motivos para el paro.

El funcionario recordó además declaraciones previas del dirigente estatal, quien había asegurado que su tarea era generarle una “crisis” al Gobierno de Javier Milei. “Suerte con ello”, ironizó Adorni ante los periodistas acreditados.

En otro tramo, el jefe de Gabinete defendió el rumbo oficial: “Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina es este”. Y advirtió que cualquier afirmación sobre medidas que no fueron anunciadas por canales oficiales es falsa.

Sobre el clima de especulación en torno a temas laborales y tributarios, pidió bajar el tono: “Se está hablando mucho de monotributo. Les ruego que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, no digan cosas que no son”.

La declaración ocurre en medio de un debate nacional que tiene impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde las discusiones sobre empleo público, relación con gremios y regímenes tributarios concentran la mayor parte de los trabajadores estatales del país.