El vocero presidencial Manuel Adorni salió al cruce de las acusaciones que viene recibiendo por una supuesta compra irregular de una casa, el viaje con su esposa a Nueva York en avión presidencial y el vuelo primado a Punta del Este en fechas de carnaval.

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Aseguró que el Gobierno colabora plenamente con las investigaciones en curso, al tiempo que defendió la gestión económica y apuntó contra administraciones anteriores.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario remarcó que no existe información oculta y que toda la documentación requerida ya fue puesta a disposición de la Justicia y de los organismos de control. “No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición toda la información que necesiten”, sostuvo.

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Adorni evitó dar detalles sobre las denuncias específicas al señalar que existe una investigación judicial en curso. “No puedo responder sobre aspectos particulares porque podría entorpecer la causa”, explicó.

En su intervención, el vocero también defendió el rumbo del Gobierno al destacar medidas de ajuste y reducción del gasto público. Según afirmó, la actual administración mantiene “una vara ética más alta” que las anteriores.

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En ese sentido, comparó los salarios de los funcionarios actuales con los de gestiones pasadas, al señalar que “un ministro gana casi la mitad de lo que ganaba con Alberto Fernández”, y subrayó que se redujo la cantidad de cargos políticos.

Además, lanzó duras críticas hacia sectores de la oposición, empresarios y periodistas, a quienes acusó de haber sido cómplices de hechos de corrupción. “No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que vivieron del Estado toda la vida o los que se robaron un PBI”, expresó.

En esa línea, recordó episodios de corrupción del pasado al mencionar el caso de un exfuncionario que “revoleaba bolsos con dinero”, en alusión a causas judiciales que involucraron a exintegrantes de gobiernos anteriores.

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Investigación en curso

El vocero cerró su exposición reiterando que será la Justicia la que determine responsabilidades. Mientras tanto, insistió en que el Ejecutivo continuará colaborando con las investigaciones.

“Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso”, concluyó.