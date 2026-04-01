Tras el avance de las causas judiciales, el Gobierno de Javier Milei le bajó la conferencia de prensa a Manuel Adorni pautada para este miércoles en Casa Rosada.

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La actividad fue suspendida a raíz de la última aparición pública del funcionario, que concentró el foco de las acusaciones de los periodistas y no salió bien parado.

Adorni está denunciado por enriquecimiento ilícito, en un contexto signado por una seguidilla de presentaciones que surgieron después de que llevó a su esposa de viaje con el avión presidencial.

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Ahora la oposición y la Justicia no paran de encontrarle propiedades que no puede justificar con su nivel de ingresos.

Ante el avance del rechazo social -incluso de propios simpatizantes libertarios- desde el Gobierno buscan que bajen las aguas, e intentan no correr a Adorni como hicieron con José Luis Espert.

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