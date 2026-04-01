Adorni no logra salir del barro: Desde el Gobierno le hicieron suspender la conferencia de prensa de este miércoles
El Jefe de Gabinete, asediado por denuncias de todo tipo, no se expondrá ante los periodistas después de su intentona de la semana pasada que le terminó jugando en contra.
Tras el avance de las causas judiciales, el Gobierno de Javier Milei le bajó la conferencia de prensa a Manuel Adorni pautada para este miércoles en Casa Rosada.
La actividad fue suspendida a raíz de la última aparición pública del funcionario, que concentró el foco de las acusaciones de los periodistas y no salió bien parado.
Adorni está denunciado por enriquecimiento ilícito, en un contexto signado por una seguidilla de presentaciones que surgieron después de que llevó a su esposa de viaje con el avión presidencial.
Ahora la oposición y la Justicia no paran de encontrarle propiedades que no puede justificar con su nivel de ingresos.
Ante el avance del rechazo social -incluso de propios simpatizantes libertarios- desde el Gobierno buscan que bajen las aguas, e intentan no correr a Adorni como hicieron con José Luis Espert.
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