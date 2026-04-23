De acuerdo con lo confirmado en la causa judicial, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, se hospedó en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, y luego en el Divi Dutch Village Resort del 3 al 9 de enero de 2025. El total pagado por ambas estadías asciende a U$S8.874.

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A esos gastos, a su vez, se agregan los pasajes aéreos, que costaron 5800 dólares. Según figura en el expediente, Adorni viajó en diciembre de 2024 junto a su familia y compró los tickets a la empresa Latam. El valor informado fue de 1450 dólares por persona, lo que totaliza los 5800 dólares.

El viaje completo se extendió del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025. De esta manera el costo total de esas vacaciones asciende a U$S14.696, sin tener en cuenta gastos propios del día a día en la isla.

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La Justicia tiene en la mira los desembolsos en blanco de Adorni para verificar si ese estilo de vida se puede justificar con sus ingresos. Mientras tanto, desde el propio Gobierno de Javier Milei ya piden su cabeza, temiendo que arrastre, con su situación, al mismísimo Presidente.

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