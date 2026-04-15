La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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También trascendió que cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar, de acuerdo a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita. El viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25km al norte de la costa de Venezuela.

Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche por persona.

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El dato contradice lo que el propio Adorni dijo en marzo, en una entrevista con Luis Majul, cuando salió a la luz su viaje en avión privado a Punta del Este: "No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes". La frase la pronunció en una entrevista con Luis Majul, ante la pregunta de si ese viaje resultaba "desproporcionado" para su patrimonio. Su respuesta fue: "En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional".

Por otra parte, las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 al jefe de Gabinete declararon esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa.

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Viegas, según revelaron fuentes judiciales, aseguró no conocer a Adorni, explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación y manifestó que solo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Por su parte Sbabo, de manera similar a Viegas, dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, tras lo cual señaló que cobra una jubilación de unos 350.000 pesos.

El hijo de Viegas mencionado en la declaración, Feijoo, quien también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria, está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima.

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Las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.