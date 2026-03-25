El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena tras una tensa conferencia de prensa en la que respondió a cuestionamientos sobre su patrimonio, sus declaraciones juradas y un viaje a Punta del Este en avión privado.

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Ante las consultas de periodistas sobre supuestas propiedades no declaradas, incluida una vivienda en Exaltación de la Cruz, el funcionario fue tajante: “Todo lo que yo tenga que declarar, lo declaré. Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no corresponde”.

En ese sentido, sostuvo que las versiones difundidas forman parte de una “operación política y mediática” destinada a perjudicar al Gobierno. “Ni siquiera es contra mí, es contra el Gobierno. Soy uno más en esta fila de ataques”, afirmó.

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Uno de los puntos más discutidos fue su viaje a Punta del Este, sobre el cual Adorni remarcó que se trató de una actividad privada. “Fueron vacaciones con mis hijos menores. Es un tema estrictamente familiar”, señaló, y cuestionó la difusión de imágenes de su entorno personal.

El vocero también defendió su derecho a disponer de sus ingresos sin rendir cuentas públicas fuera de los canales correspondientes. “Mi dinero lo gasto en lo que quiero. No tengo por qué discutir mis decisiones de gasto con un periodista”, lanzó, en respuesta a las críticas.

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Además, negó irregularidades en relación a quién habría financiado el viaje. Según explicó, él mismo afrontó los costos y rechazó que se trate de una dádiva. “La dádiva existe si yo no hubiese pagado. Estoy cansado de decir que el viaje lo pagué”, insistió.

Adorni evitó profundizar en algunos aspectos al argumentar que existe una investigación judicial en curso. “Cuando la Justicia me lo requiera, presentaré la documentación correspondiente. No voy a interferir”, indicó.

En relación a cuestionamientos sobre supuestos vínculos con empresarios o productores vinculados a medios públicos, el funcionario sostuvo que no hay incompatibilidades y aclaró que esas relaciones son previas a su rol en el Gobierno.

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Renuncias “a disposición” del Presidente

Consultado sobre una eventual renuncia, el vocero explicó que, como todos los funcionarios desde la asunción del presidente Javier Milei, su dimisión está a disposición. “Cuando el Presidente considere que no debemos continuar, nos vamos. Es así para todos”, aseguró.

La conferencia estuvo marcada por cruces con periodistas, a quienes el vocero acusó de realizar afirmaciones “de mal gusto” y de confundir su rol con el de un juez. También cuestionó interpretaciones sobre su patrimonio y rechazó insinuaciones sobre falta de transparencia.

“Está todo correctamente declarado. Está todo impecable”, concluyó.