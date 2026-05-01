El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete” y “no va a prosperar de culpabilidad”.

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"Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo.

Según el funcionario nacional, que el miércoles pasado se presentó ante Diputados para exponer el informe de gestión de gobierno, “en el medio hubo un montón de mentiras”.

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Por otro lado, aseguró que no conoce Disney, el parque de Orlando (Florida, EE. UU) en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade.

Con respecto a la denuncia de Tailhade, Adorni explicó en declaraciones a El Observador 107.9: "Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase".

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Tailhade aseguró que la esposa de Adorni costeó el viaje a Madrid de cinco amigas y el Gobierno confirmó la denuncia contra el diputado.

A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarle” a su hijos y familia “unos días de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”

Reabre la Sala de prensa en Casa Rosada

El jefe de Gabinete también confirmó que está previsto que el lunes reabre la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego del repudiado cierre que dejó afuera a los periodistas habitualmente acreditados.

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Asimismo justificó la decisión con el argumento de “cuestiones de seguridad” luego de la grabación de imágenes en los pasillos de la Casa de Gobierno por parte de un equipo del canal TN. Adelantó que habrá “modificaciones” y “una revisión de protocolos”.