El Gobierno de Javier Milei reabrió este lunes la sala de periodistas en la Casa Rosada, luego de 11 días sin acceso para la prensa acreditada, en medio de cuestionamientos por las restricciones y los nuevos protocolos de seguridad.

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En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la que volvió a quedar en el centro de la escena por las denuncias sobre su patrimonio, viajes y presuntas irregularidades.

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Adorni aseguró que todos los viajes que realizó con su familia fueron pagados con su dinero personal y que “no representaron ningún gasto para el Estado”. Sin embargo, evitó dar precisiones cuando fue consultado por su patrimonio y por las acusaciones en su contra.

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“Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y en la Cámara de Diputados. Si tengo que dar más explicaciones, las daré en el ámbito correspondiente, que es la Justicia”, afirmó.

El funcionario insistió en que no va a responder sobre aspectos específicos de las denuncias debido a que existe una investigación judicial en curso.

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En paralelo, también fue consultado por una investigación periodística sobre posibles sobresueldos en el Gobierno, aunque evitó pronunciarse: “No leí ese artículo”, respondió.

La conferencia marcó el regreso formal del contacto con la prensa en Casa Rosada, aunque el propio Adorni confirmó que habrá un nuevo esquema de conferencias “no diarias, pero frecuentes”, en un contexto de cambios en los protocolos de acceso al edificio gubernamental.