Mercado Pago advirtió a sus usuarios que debido a una normativa del Banco Central no podrá vincular cuentas bancarias a su app, lo que significa que quedará deshabilitado el débito inmediato “DEBIN” que permite ingresar dinero de los bancos directamente a la aplicación desde el 1 de diciembre.

“Las nuevas normativas ‘A’ 7514 y ‘A’ 7841 del BCRA afectarán a más de 4 millones de personas que usan Débito Inmediato para ingresar dinero a sus cuentas de Mercado Pago”, explicó la compañía a sus clientes. “Recordá que vas a poder seguir ingresando dinero en tu cuenta mediante transferencia bancaria, que es gratuita y se acredita al instante”, añadió la comunicación.

Además el mensaje concluye: “Estamos esperando una respuesta del Banco Central para solucionar este problema.”

Qué es DEBIN

El DEBIN o “débito inmediato” es una transferencia en línea en la cual quien cobra inicia el trámite y quien paga sólo debe aceptarlo. En el caso de la modalidad recurrente, esa autorización es general y habilita cobros periódicos.

Qué dice la normativa

Una norma del BCRA intenta reemplazar el DEBIN recurrente por ‘Transferencias Inmediatas Pull’, “que todavía tiene fallas técnicas y bajo nivel de efectividad”, alertó Mercado Pago.

La medida, explicó entonces la entidad monetaria, busca mejorar el proceso de adhesión por parte de los usuarios, requiriendo su autorización expresa antes del primer débito con el fin de prevenir casos de estafa.

“En la documentación presentada al BCRA, informamos que 9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas desde la billetera digital, al obligar a los usuarios a atravesar múltiples pasos en sus home banking. En múltiples ocasiones le solicitamos al BCRA que no se apague el DEBIN para no afectar el normal funcionamiento de la herramienta ante los bajos niveles de efectividad de Transferencias Inmediatas Pull y la falta de cumplimiento por parte de los bancos en sus desarrollos. Esperamos tener una respuesta favorable para nuestros usuarios lo antes posible”, acotaron desde la empresa propiedad de Marcos Galperin.